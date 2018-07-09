В России хакеры атаковали больницу с помощью нового вируса Purgen

В Тюмени на центр нейрохирургии была совершена хакерская атака, во время которой удалось отключить медицинское оборудование прямо во время операции.

Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка России Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности, сообщает Интерфакс.

Герман Греф рассказал, что на днях получил письмо от главврача Тюменского федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова, который попросил помощи в связи с кибератакой на центр.

"Он делал очень сложную операцию на головном мозге тринадцатилетней девочке. И в середине этой операции клинический центр подвергся кибератаке, и все компьютерные системы, все приборы, которые сопровождали эту операцию, были отключены", - сообщил Греф на Международном конгрессе по кибербезопасности. По словам топ-менеджера, благодаря опытности профессора ему и его коллегам удалось "довести эту операцию до завершения практически без показаний приборов".

"И он обратился в Сбербанк, и наши специалисты выяснили все, в течение суток восстановили работоспособность системы, поставили защиту на компьютерные системы", - рассказал Греф. По его словам, больницу атаковали хакеры, которые требовали деньги.

"Некая группировка разработала вирус под названием Purgen и начала шантажировать учреждения здравоохранения. Они не стесняются готовить специальный вирус, который будет поражать учреждения здравоохранения", - сообщил глава Сбербанка.

В 2017 году НВ сообщало, что врачи порекомендовали сотням тысяч пациентов с кардиостимуляторами обратиться к врачам, чтобы защитить ПО аппаратов от хакеров. Уязвимости выявлены в устройствах под названиями Accent, Anthem, Assurity и Allure. По мнению производителя, опасным может быть любой кардиостимулятор, который установлен до 28 августа 2017 года.