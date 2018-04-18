В России до конца 2018 года могут заблокировать Facebook

Роскомнадзор планирует проверку Facebook и может заблокировать социальную сеть до конца 2018 года.

Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров в интервью российскому изданию Известия.

"Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов", - заявил Александр Жаров.

"Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - добавил чиновник.

По словам Жарова, в феврале он встречался с представителями социальной сети и представители Роскомнадзора "еще раз проговорили позицию". Чиновник полагает, что ситуация с Telegram может стать "еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства".

Относительно блокировки Telegram и недоступности других сервисов из-за этого, Жаров заявил: "Эта информация не соответствует действительности. Она из серии "мне позвонили и сказали — значит, это правда". Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо как раз Telegram".

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