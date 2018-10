В работе YouTube произошел сбой

В ночь на среду, 17 января, в работе стримингового сервиса YouTube произошел сбой.

По состоянию на 5:12 по киевскому времени сайт не работает.

"Спасибо за ваши сообщения о проблемах в работе YouTube, YouTube TV and YouTube Music. Мы работаем над решением данной проблемы и сообщим вам, когда сайт заработает", - заявили в YouTube.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.