В работе YouTube произошел сбой

Пользователи видеохостинга YouTube сообщили, что вечером в понедельник, 2 апреля, в работе сервиса произошел сбой.

Проблемы на сайте начались в 22:55 по киевскому времени, передает Downdetector.

О проблемах в работе сайта сообщили пользователи из России, США, Канады, Германии, Бразилии, Швеции, Великобритании, Мексики, Бельгии, Аргентины, Турции, Чили, Швейцарии, Индии, Франции, Испании, Италии и Австрии.

Некоторые пользователи не могли залогиниться на сайте. Другие испытывали проблемы с просмотром видео и комментированием.

"Видите надпись Ошибка 500 на YouTube? Мы уже работаем над этим!", - сообщили в YouTube.

Seeing this 500 error message on YouTube? We're on it! pic.twitter.com/ArPDUDxUcp