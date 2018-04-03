В работе YouTube произошел сбой

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Проблемы в работе видеохостинга ощутили пользователи по всему миру
Фото: Sibent via pixabay

Проблемы в работе видеохостинга ощутили пользователи по всему миру

Пользователи видеохостинга YouTube сообщили, что вечером в понедельник, 2 апреля, в работе сервиса произошел сбой.

Проблемы на сайте начались в 22:55 по киевскому времени, передает Downdetector.

О проблемах в работе сайта сообщили пользователи из России, США, Канады, Германии, Бразилии, Швеции, Великобритании, Мексики, Бельгии, Аргентины, Турции, Чили, Швейцарии, Индии, Франции, Испании, Италии и Австрии.

Некоторые пользователи не могли залогиниться на сайте. Другие испытывали проблемы с просмотром видео и комментированием.

"Видите надпись Ошибка 500 на YouTube? Мы уже работаем над этим!", - сообщили в YouTube.

Ранее сообщалось, что эксперты обнаружили в описаниях к роликам на YouTube вирус, который похищает с зараженного устройства файлы и другую конфиденциальную информацию.

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