19 июня 2018, вторник

В работе YouTube произошел глобальный сбой

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В работе YouTube по всему миру произошел сбой

В работе YouTube по всему миру произошел сбой

Пользователи YouTube по всему миру сообщают о проблемах в работе сервиса. 

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сайтов, чаще всего жалуются на сбой в работе видеохостинга пользователи из Нью-Йорка, Москвы, Берлина, Варшавы, Киева.

59% пользователей YouTube сообщают о проблемах с просмотром видеороликов, 30% жалуются на проблемы с доступом к сайту, 10% испытывают трудности с авторизацией.

В некоторых странах пользователи заявили о проблеме входа в личный аккаунт и публикации комментариев.

 

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