В работе YouTube произошел глобальный сбой

В работе YouTube по всему миру произошел сбой

Пользователи YouTube по всему миру сообщают о проблемах в работе сервиса.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сайтов, чаще всего жалуются на сбой в работе видеохостинга пользователи из Нью-Йорка, Москвы, Берлина, Варшавы, Киева.

59% пользователей YouTube сообщают о проблемах с просмотром видеороликов, 30% жалуются на проблемы с доступом к сайту, 10% испытывают трудности с авторизацией.

В некоторых странах пользователи заявили о проблеме входа в личный аккаунт и публикации комментариев.