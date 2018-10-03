В работе Instagram произошел глобальный сбой

Большое количество пользователей Instagram по всему миру, в том числе и из Украины, сообщили днем 3 октября о проблемах в работе социальной сети.

Об этом сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

В первую очередь, проблемы коснулись жителей Нидерландов, Германии, Италии и Польши, но сообщения о неполадках приходят и из Швеции, Финляндии, Испании, России и Украины. Также сообщают о проблемах жители Индии и Малайзии.

Примерно 45% пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, что не могут обновить новостную ленту. 34% не могут войти в свой аккаунт в Instagram, а еще 20% не могут открыть веб-сайт социальной сети. При попытке входа в десктопную версию появляется надпись "5xx Server Error".

"Мы знаем, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к своим учетным записям Instagram. Мы работаем над решением проблемы как можно быстрее", - заявили представители социальной сети.

Другие сервисы, также принадлежащие Facebook Inc., Whatsapp, Facebook и Facebook Messenger, работают как обычно. Примерно в 12 часов по Киеву пользователи начали сообщать, что работа Instagram восстанавливается.

Ранее НВ сообщало, что недавно новым главой соцсети Instagram стал Адам Моссери, ранее занимавший должность вице-президента. Моссери начал свою карьеру дизайнера, руководил собственным дизайнерским консалтингом, а затем присоединился к дизайнерской группе Facebook в 2008 году.