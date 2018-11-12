12 ноября 2018, понедельник

В работе Facebook произошел сбой

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Неполадки возникли у пользователей из Западного полушария
Фото: geralt via pixabay

Неполадки возникли у пользователей из Западного полушария

В понедельник, 12 ноября, в 23:00 по-киевскому времени произошел сбой в работе популярной социальной сети Facebook.

О массовых жалобах в работе социальной сети сообщил портал Downdetector.

50% пользователей сообщили, что социальная сеть полностью не работает, еще 32% столкнулись с проблемами при попытке авторизоваться в Facebook, а у 17% возникли проблемы с приложениями.

Большинство жалоб поступили от пользователей из Канады, США и Мексики.

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