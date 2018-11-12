В работе Facebook произошел сбой

В понедельник, 12 ноября, в 23:00 по-киевскому времени произошел сбой в работе популярной социальной сети Facebook.
О массовых жалобах в работе социальной сети сообщил портал Downdetector.
50% пользователей сообщили, что социальная сеть полностью не работает, еще 32% столкнулись с проблемами при попытке авторизоваться в Facebook, а у 17% возникли проблемы с приложениями.
Большинство жалоб поступили от пользователей из Канады, США и Мексики.
Смотрите также
- Ручки-то вот они. Facebook обещает не шпионить за пользователями с помощью своего нового гаджета Portal
- Мечта пьяных. Новая функция Facebook позволит удалять сообщения после отправки
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования