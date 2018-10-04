04 октября 2018, четверг

В Новой Зеландии начали штрафовать за отказ разблокировать смартфон на таможне

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Туристов заставят разблокировать смартфоны

Туристов заставят разблокировать смартфоны

Путешественники теперь обязаны разблокировать свои устройства при въезде в Новую Зеландию, используя пароль, PIN-код или отпечаток пальца и предъявлять их таможенникам.

Туристам, которые откажутся предоставить пароли, грозит штраф в 5 000 новозеландских долларов ($3243), сообщает AP

Закон вступил в силу 1 октября в рамках обновления 22-летнего таможенного законодательства. Он также дает полномочия таможенным органам копировать данные, которые будут найдены на границе.

"Путешествующая общественность вряд ли заметит значительную разницу на границе", - заявила новозеландская таможенная служба.

Но Совет по гражданским свободам в Новой Зеландии заявил, что закон дает таможенным чиновникам силу принуждать путешественников разблокировать свои смартфоны без каких-либо оснований и без юридических вариантов для путешественников не подчиниться приказу ввести пароль.

"Современные смартфоны содержат много конфиденциальной информации, включая электронные письма, медицинские записи, личные фотографии и очень личные фотографии", - говорится в заявлении пресс-секретаря совета Томаса Бигла.

"Разрешение таможне требовать права на изучение и захват всей этой информации - серьезное вторжение в личную неприкосновенность как для человека, который владеет устройством, так и для людей, с которыми они общались", - сказал Бигл.

Бигл сомневается, поможет ли новый закон поймать преступников, которые предпочли бы заплатить штраф, чем представить доказательства, которые могут привести к тюремному заключению. Преступники также могут хранить свои данные в облаке и восстанавливать данные, как только они прошли таможенный досмотр, добавил он.

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