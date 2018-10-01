01 октября 2018, понедельник

В мессенджере Telegram обнаружили утечку данных

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В Telegram нашли проблему с безопасностью данных

В Telegram нашли проблему с безопасностью данных

Десктопное приложение мессенджера Telegram делало доступными IP-адреса пользователей во время звонков.

Исследователь по безопасности Дхирадж Мишра обнаружил, что десктопное приложение Telegram открывало как публичные, так и частные IP-адреса во время звонков из-за своей одноранговой структуры, пишет Engadget

В то время, как пользователи мобильного приложения могут отключать одноранговые звонки и сохранять свою информацию в секрете, у пользователей десктопного Telegram нет выбора, кроме использования этой технологии. Это может раскрыть ваше местоположение независимо от того, насколько вы осторожны.

Компания исправила проблему как в версии 1.3.17 beta, так и в версии 1.4 Telegram, предоставив возможность отключить одноранговый вызов полностью или ограничить его. Дхирадж Мишра уже получил 2 000 евро за находку.

Недостаток Telegram служит напоминанием о том, что нельзя предполагать, что приложение является полностью конфиденциальным из-за своей репутации. В то же время, следует признать, что Telegram действительно уделяет много времени конфиденциальности и безопасности.

Ранее НВ сообщало, что мессенджер Telegram допустил передачу спецслужбам IP-адреса и номера мобильного телефона пользователей, которые подозреваются в террористической деятельности. Однако, в компании подчеркнули, что Telegram пока ни разу не передавал данные своих пользователей. 

"Если Telegram получит судебное уведомление, подтверждающее, что вы подозреваетесь в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - говорится в обновленных правилах приватности мессенджера.

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