В Китае начала работу тестовая сеть 5G

Первую тестовую сеть формата 5G запустили 23 апреля в городе Чунцин в Юго-Западном Китае.

Согласно сообщению чунцинского отделения телекоммуникационной компании Чайна Мобайл, работа тестовой сети началась в новом районе Лянцзян на территории Чунцина и постепенно будет расширена на весь город, отмечает агентство Синьхуа.

Тестовая сеть открыта для компаний и лиц, намеренных совместно осуществлять инновации в области 5G, включая такие сферы, как интернет транспортных средств, автоматическое вождение транспорта, умные города, а также дополненная и виртуальная реальность в режиме онлайн.

Тестовый период продлится до официального коммерческого внедрения технологии 5G.

Также отмечается, что компания Huawei получила первый в мире сертификат экспертизы типа CE для продукции мобильной связи пятого поколения 5G. Соответствие СЕ является необходимым требованием для импорта в Европейскую экономическую зону и продажи в ней соответствующих продуктов. Оно также рассматривается как одобрение поступления этих продуктов на европейский рынок.

"Этот сертификат говорит о том, что продукция 5G производства Huawei получила официальное одобрение для коммерческого использования в Европе, а также свидетельствует о важном шаге вперед в сфере крупномасштабного коммерческого освоения сети 5G", - отмечается в заявлении Huawei.

Ранее НВ сообщало, что один из крупных американских телеком-операторов T-Mobile договорился со шведским производителем оборудования Ericsson о запуске нового стандарта сотовой связи в нескольких городах США. В 2018 году T-Mobile запустит 5G-сеть в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.