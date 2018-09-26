В Киеве перестали работать городские сайты

Некоторые сайты и административные сервисы в украинской столице перестали работать из-за проблем у провайдера.

По данным на 15 часов 26 сентября сайты недоступны уже более 4 часов, сообщает КГГА в своем блоге в Facebook.

"Официальный веб-портал КГГА и городские сервисы сегодня работают с перебоями из-за проблем, возникших у провайдера. Сейчас профильные специалисты работают над восстановлением полноценной работы сайтов. Мы продолжаем информировать вас о работе КГГА через соцсети", - отметили в КГГА.

Отмечается, что не работает сайт Киевской городской и районных госадминистраций, Общественного бюджета и Контактного центра 1551.

"Сейчас у провайдера Гигатранс, который обслуживает ИЦ "Гигаклауд", возникла небольшая авария, которую уже ликвидируют. Проводятся работы с оборудованием сети, и некоторое время сайт "Громадський бюджет", как и некоторые другие городские сервисы не будет загружаться. Причин нервничать нет, в ближайшее время все заработает", - написали разработчики Общественного бюджета еще около 11 часов утра. Тем не менее, сайт все еще недоступен.

Ранее НВ сообщало, что 11 сентября после 10 часов по Киеву пользователи Slack по всей Европе столкнулись с различными проблемами при загрузке мессенджера. В первую очередь, проблемы коснулись жителей Нидерландов, Германии и Польши, но сообщения о неполадках приходят и из Швеции, Франции, Финляндии, Норвегии, Беларуси и Украины.