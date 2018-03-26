В Южной Корее будут принудительно отключать компьютеры чиновникам

Власти корейской столицы Сеула решило бороться с "культурой сверхурочной работы", принудительно отключая компьютеры чиновников в пятницу вечером.

В течение следующих трех месяцев, начиная с 30 марта, столичное правительство намерено принудительно отключать компьютеры в госструктурах в 19:30 во вторую и четвертую пятницу месяца, пишет The Verge.

Тридцатого марта рабочие компьютеры в Сеуле отключат в восемь вечера, а уже в апреле это начнут делать на полчаса раньше. На третьей стадии эксперимента, в мае, компьютеры будут отключаться в 19:00 каждую пятницу.

В мэрии Сеула заявили, что автоматическое отключение компьютеров коснется всех сотрудников. Исключения будут сделаны только при особых обстоятельствах. При этом уже 67,1% госслужащих попросили не включать их в программу принудительного отключения компьютеров.

По сообщениям, правительственные работники в Корее работают 2738 часов в год, по сравнению с 1 763 часами, когда средний государственный служащий работает в других развитых странах. В начале марта парламент Южной Кореи одобрил сокращение рабочей недели в стране с 68 до 52 часов. Новшество выступит в силу с июля 2018 года.

Ранее НВ сообщало, что в сентябре 2017 года финансовый регулятор Южной Кореи заявил, что первичное размещение криптомонет (ICO) является незаконным. Такое решение, по уверениям чиновников, позволит защитить потребителей от мошенничества.

Также в Комиссии по финансовым услугам заявили об усилении контроля и пресечении любой незаконной торговли криптовалютами. Вероятно также, что ведомство планирует избавиться от анонимности при совершении криптовалютных операций. Решение о запрете ICO в качестве инструмента по сбору средств было принято, поскольку правительство опасается повышения риска финансовых афер.