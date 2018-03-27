В Испании арестован украинский хакер, укравший у банков $1 млрд

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Хакеры из группы Cobalt удаленно грабили банкоматы в десятках стран мира
Фото: pixabay/tookapic

Хакеры из группы Cobalt удаленно грабили банкоматы в десятках стран мира

Испанские правоохранители задержали украинца, одного из руководителей международной группы киберпреступников, которая на протяжении нескольких лет ограбила десятки финансовых учреждений во всем мире.

Национальная полиция Испании в начале марта 2018 арестовала украинца Дениса К., одного из лидеров хакерской группы, которая похитила около $1 млрд из банкоматов, расположенных в 40 странах мира. Об этом сообщила газета El Mundo.

По предварительным данным, задержанный вместе с еще двумя украинцами и русским руководили преступной группировкой Cobalt. В течение четырех лет они удаленно грабили банки.

Хакеры проникали в банковские системы с помощью электронных писем с вирусами. Как только вредоносное программное обеспечение проникало за "периметр обороны" банковского учреждения, воры постепенно брали на себя контроль над банкоматами и денежными переводами. Похищенные средства переводились в криптовалюту.

За Денисом К. правоохранители Испании охотились три года. Во время этой операции они сотрудничали с коллегами из Интерпола, Федерального бюро расследований (США), из Азербайджана, Беларуси, Тайваня и других стран.

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