В Исландии похитили около 600 компьютеров для майнинга криптовалют

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Стоимость похищенных компьютеров оценивается в почти 2 миллиона долларов
Фото: bitgid.com

Стоимость похищенных компьютеров оценивается в почти 2 миллиона долларов

В Исландии из центров обработки данных были похищены около 600 компьютеров, используемых для майнинга биткоинов и других криптовалют, сообщает The Associated Press со ссылкой на данные местной полиции.

Как отметили в полиции, это крупнейшая серия краж, когда-либо произошедшая в Исландии. Три из четырех краж произошли в декабре, а четвертая - в январе. Местные власти не стали распространять эти данные ранее в надежде оперативно обнаружить преступников.

Стоимость похищенных компьютеров оценивается в почти 2 миллиона долларов.

По данному делу были задержаны около 11 человек, включая охранника одного из дата-центров, двоих из них суд оставил под стражей.

"Это грандиозная кража в невиданном масштабе. Все указывает на то, что это очень организованная преступная группа", - отметили в полиции.

Исландские правоохранители внимательно отслеживают потребление электроэнергии по всей стране, надеясь вычислить преступников, когда те начнут майнить криптовалюту.

Ранее сообщалось, что хакеры нашли способ майнить криптовалюту в Microsoft Word.

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