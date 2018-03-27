В интернете появится новый стандарт безопасности

Благодаря новому стандарту TLS 1.3 интернет-соединения должны стать безопаснее и лучше защищенными от хакеров

Группа технических специалистов после нескольких лет работы создала новый стандарт зашифрованных соединений, который позволит лучше защищаться от киберпреступников.

Объединение инженеров со всего мира IETF завершило работу над новым стандартом безопасности Transport Layer Security (TLS) 1.3. На его создание специалисты потратили более четырех лет в рамках 28 проектов, сообщил Techcrunch.

Ожидается, что новый стандарт станет более защищенным от вмешательства злоумышленников. TLS 1.3, в частности, сможет обеспечить простое и быстрое соединение между сервером и клиентом. Причем шифрования происходит как можно раньше - чтобы свести к минимуму количество незащищенных пересылаемых данны. Новый стандарт значительно затруднит хакерам расшифровку. Алгоритм шифрования Legacy вообще удален, потому что его недостатки киберпреступники использовали для взлома.

Transport Layer Security 1.3 не сразу получит распространение, однако его одобрения такой организацией, как IETF, побуждает крупные корпорации к его постепенному внедрению.