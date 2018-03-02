В Instagram добавят возможность совершать видеозвонки

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Instagram готовится к запуску видеозвонков
Фото: pixabay.com

Instagram готовится к запуску видеозвонков

В коде приложений Instagram и Instagram Direct для Android обнаружили файлы и значки, связанные с голосовыми и видеозвонками.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные из кода Android-версии приложения. 

Читатель издания Айшан Агарвал изучил APK-файлы последней версии приложения Instagram для Android и обнаружил там занятные изображения иконки телефонной трубки и камеры, файлы были подписаны словами "вызов" и "видеовызов".

По мнению TechRadar, компания в закрытом режиме уже тестирует систему звонков.

"Добавление голосовых и видеозвонков сделало бы Instagram лучшей альтернативой чату Snapchat, который впервые запустил видеовызовы в 2014 году и улучшил эту функцию в 2016 году. На самом деле удивительно, что Instagram пока этого не сделал", - отмечают журналисты TechCrunch.

Представитель Instagram заявил изданию: "Я боюсь, мы не можем это прокомментировать".

Ранее НВ сообщало, что команда фотосервиса Instagram запустила новую функцию — в приложениях под iOS и Android начал отображаться статус активности пользователей. Новая опция "Показывать статус активности" включена по умолчанию внутри настроек Instagram.

 

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