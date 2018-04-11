В Instagram добавили новую функцию для съемки портретов

Разработчики Instagram представили новую функцию Focus для съемки качественных селфи, которая работает по аналогии с режимом "Портрет" на iPhone.

Focus доступен на моделях iPhone 6S и младше, а также на некоторых Android-устройствах, список которых не уточняется, пишет The Verge.

При открытии камеры пиктограмма Focus расположена рядом с Суперзумом под кнопкой записи. Как объясняют представители Instagram, режим Focus задействует "сегментацию фона и технологию распознавания лица", что позволяет смартфону, у которого нет сдвоенной камеры, получать снимки с размытым фоном.

"Как только в кадре появится лицо, приложение определит его границы и слегка смажет все, что расположено за объектом съемки. Полученные портреты можно обработать стандартными инструментами Instagram", - уверяют разработчики.

"Вы заметите, что человек остается в фокусе, а фон мягко размывается. Просто нажмите, чтобы сделать снимок или нажмите и удерживайте, чтобы записать видео", - говорится в заявлении Instagram.

Журналисты добавляют, что на Android-устройствах новую функцию уже протестировали на Samsung Galaxy S9+ и Google Pixel 2. То есть, в список поддерживаемых устройств должны войти свежие модели.

Также в Instagram для iOS появились стикеры-упоминания "@mention", которые создают ссылку на нужного пользователя. Они доступны среди других стикеров при съемке фото и видео в Историях.

Ранее НВ сообщало, что пользователи Сети заметили, что социальная сеть Instagram считает селфи с короткохвостыми кенгуру (квокками) жестоким обращением с животными. В апреле Instagram при переходе по хештегу #quokkaselfie начал предупреждать пользователей о том, что контент с таким хештегом может иметь отношение к пропаганде вредоносного отношения к животным или природе.