В IBM доказали превосходство квантовых компьютеров над классическими

Ученые из Мюнхенского технического университета и Университета Уотерлу провели практический эксперимент с квантовыми компьюетрами.

Это может быть отправной точкой в истории компьюетрной науки, пишет The Next Web.

Группа международных исследователей доказала, что квантовые компьютеры могут производить вычисления или выполнять алгоритмы, которые не под силу классическим комьютерам.

Издание передает, что "квантовое превосходтсво" больше не является предметом для дискуссий, и люди, которые не верили в это, на самом деле ошибались.

Ученые построили квантовую схему, которая решает сложную алгебраическую формулу с помощью квантовой физики, когда минимальная единица квантовой информации (кубит) находится в двух положениях одновременно.

Создатели схемы заявляют, что классические компьютеры не могут решить такую формулу.

Произведенные квантовые исчисления пока не несут в себе никаких революционных открытий или алгебраических достижений, но сам их факт продвигает развитие квантовых компьюетров.