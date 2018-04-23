В Google подтвердили блокировку некоторых сервисов на территории России

Специалисты Google заявили, что расследуют жалобы из РФ на недоступность некоторых своих сервисов.

К числу затронутых продуктов относятся Google Search, Gmail и push-уведомления для приложений Android, пишет TechCrunch.

"Нам известно о сообщениях относительно того, что некоторые пользователи в России не могут получить доступ к некоторым продуктам Google, и расследуем эти отчеты", - сказал представитель Google по электронной почте. Журналисты отмечают, что это первый случай, когда компания ответила и признала неполадки в работе сервисов в РФ.

Отмечается, что из-за попыток блокировки мессенджера Telegram в РФ страдают десятки сторонних сервисов, которые также используют Google Cloud и Amazon AWS, такие как Twitch и Spotify. Причина, по которой многие IP-адреса блокируются, заключается в том, что Telegram использует технику, которая позволяет ему "прыгать" на новый IP-адрес, когда тот, который он использует, блокируется.

"Россия не может блокировать все вещи в Интернете. Россия прилагает все усилия, чтобы сделать свой образ более привлекательным для иностранцев в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Они не могут приходить к туристам и говорить, что Google не работает в России", - заявил TechCrunch Илья Андреев, главный операционный директор и соучредитель Vee Security, компании, которая предоставляет прокси-сервис для обхода запрета Telegram в РФ.

Ранее НВ сообщало, что у некоторых российских пользователей в ночь на 22 апреля появились проблемы с доступом к стартовой странице сайта Google. По словам генерального директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, Роскомнадзор заблокировал около 63 IP-адресов Google.

Напомним, 13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

17 апреля стало известно о миллионах заблокированных адресов Amazon и Google, сервисы которых Telegram использует для обхода блокировки. Известно также о перебоях в работе Viber, Одноклассников, сервисов Microsoft, VPN и прокси-сервисов и других.

Также сообщалось, что "в попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор заблокировал сам себя".