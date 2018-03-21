В Google Play появилась возможность запускать игры без установки

Google разрешила играть в игры без установки на смартфон

Компания Google представила функцию Google Play Instant, которая позволяет пользователям опробовать мобильную игру без необходимости устанавливать ее на смартфон.

Функция пока находится в стадии бета-тестирования, сообщается в официальном блоге Google.

"Чтобы помочь вам открыть новые игры или познакомиться с теми, которые вы уже любите, мы переработали наше приложение Google Play Игры. Мы также представляем Google Play Instant, чтобы еще проще погрузиться в новые приложения и игры на устройствах Android. С помощью Google Play Instant вы можете просто нажать и попробовать игру, не загружая ее", - сообщают разработчики.

На данный момент функциональность поддерживается всего несколькими играми: Clash Royale, Words with Friends 2, Bubble Witch 3 Saga, Solitaire, Final Fantasy XV: A New Empire. В Google обещают, что до конца года эта функциональность станет доступной для всех игр. Для работы технологии требуется Android 5.0 Lollipop или выше.

Возле совместимых игр присутствует кнопка Try Me. Если игра вам понравилась, можно установить приложение, скачав остальные необходимые файлы.

Добавим, аналогичную функцию для простых, неигровых, приложений под названием Android Instant Apps компания представила в 2016 году, она заработала в Google Play в конце 2017 года.