В Facebook признались, что подчищали переписку Цукерберга

Собеседники Цукерберга не получали уведомлений об изменениях в переписке с Марком

Руководство социальной сети Facebook заявило, что удаляло некоторые сообщения, отправленные основателем компании Марком Цукербергом и другими топ-менеджерами.

В то же время, собеседники руководителей Facebook не получали при этом уведомлений об изменениях в переписке, передает CBS.

Компания вновь извинилась перед пользователями и пообещала добавить для всех функцию удаленния отправленных сообщений.

Ранее представитель Facebook Messenger заявил о том, что социальная сеть сканирует личные сообщения пользователей для проверки их на предмет "оскорбительного контента".

На соцсеть обрушилась волна критики после того, как выяснилось, что в течение многих лет компани было известно, что британская Cambridge Analytica собирала данные миллионов своих пользователей, но доверяла заявлениям лондонской фирмы, что та удаляет информацию.

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На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.

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Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.