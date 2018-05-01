В Facebook можно будет удалять историю - Марк Цукерберг

В Facebook появится функция Очистить историю, похожая на функцию удаления cookie-файлов и истории в браузере.

Об этом сообщил разработчик соцсети Марк Цукерберг на своем Facebook.

"В вашем браузере есть простой способ очистить cookie-файлы и историю. Идея в том, что многим сайтам нужны для работы cookie-файлы, но вы все равно должны иметь возможность очистить историю по своему желанию. Мы тоже создаем что-то подобное для Facebook", - написал Цукерберг.

По его словам, в настройках аккаунта пользователь сможет удалить информацию о том, какие сайты он посещал.

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«Эта возможность позволит вам увидеть, какие сайты и приложения присылают нам информацию, когда вы ими пользуетесь, и удалить эту информацию из своего аккаунта, а также отключить дальнейшее сохранение подобных данных», - говорится в сообщении.

На создание возможности «очистить историю» уйдут месяцы. В течение этого времени руководство соцсети проведет консультации с законодателями и регуляторами.