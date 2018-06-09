В CША создали самый мощный суперкомпьютер в мире

В Окриджской национальной лаборатории, штат Теннесси, при министерстве энергетики США создали сверхмощный суперкомпьютер Summit.

Об этом сообщает MIT Technology Review.

Производительность Summit составляет до 200 петафлопс. Машина способна производить 200 миллионов миллиардов операций с плавающей запятой в секунду.

"Для сравнения: то что новая машина может сделать в один миг, каждый человек на Земле должен делать каждую секунду в течение 305 дней", - говорится в сообщении.

Summit более чем вдвое превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс). Ученые намерены использовать Summit для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также для климатического моделирования, чтобы увеличить точность прогнозов погоды.

Суперкомпьютеры также используются для разработки военных технологий.

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