В блоках Bitcoin обнаружили следы детской порнографии

Исследователи обнаружили, что в некоторых фрагментах блокчейна, который используется для функционирования криптовалюты Bitcoin, содержатся сотни ссылок на детскую порнографию.

Блокчейн представляет собой цепочку блоков, в которых могут храниться заметки или файлы. Часть этих файлов содержали ссылки на порнографию, сообщает Gizmodo.

Отдельные блоки в общей цепочке хранят записи транзакций и могут потенциально хранить небольшие заметки или файлы - часто заметки просто используются для подтверждения того, для чего была нужна транзакция.

Исследователи приступили к изучению примерно 1600 файлов. Команда обнаружила, что 99 процентов файлов состоят либо из текста, либо из изображения, а относительно небольшое количество файлов содержит сексуальный контент - всего восемь. Но один из этих файлов был идентифицирован как порнографический образ несовершеннолетнего субъекта. Два других файла содержали в общей сложности 274 ссылки на жестокое обращение с детьми, 142 из которых были связаны с даркнетом.

"Наш анализ показывает, что определенное содержание, например, незаконная порнография, может сделать простое владение Bitcoin незаконным", - подчеркивают авторы исследования из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена.

Как отмечают исследователи, "поскольку все данные блочной цепи загружаются и постоянно сохраняются пользователями, они несут ответственность за любой нежелательный контент, добавленный в блок-цепочку другими. Следовательно, было бы незаконно участвовать в системе на основе блокчейн, как только она будет содержать незаконный контент".

Блокчейн - это цепочка транзакций, куда включаются все подтвержденные операции. Блокчейн постоянно синхронизируется и добавляет новые транзакции, если они появляются. Теоретически, блокчейн Bitcoin должен сохранять транзакции и файлы неограниченное время. Это означает, что сылки на порнографические материалы тоже невозможно удалить.

Ранее НВ сообщало, что мессенджер Telegram пропал из App Store, так как команда магазина получила уведомление о нелегальном контенте, в частности, детской порнографии в приложениях. После подтверждения его наличия, приложение убрали из магазина, сообщили об этом разработчику и уведомили соответствующие органы.