02 июня 2018, суббота

В App Store снова можно скачать обновление Telegram на территории РФ

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В App Store снова можно скачать обновление Telegram на территории РФ

Apple впервые за полтора месяца вернула в App Store возможность обновить Telegram, несмотря на требования Роскомнадзора заблокировать доступ к приложению на территории Российской Федерации. Об этом сообщается в Twitter компании.

Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию за возможность предоставить пользователям обновленную версию программы.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить приложение Telegram с онлайн-магазина AppStore на территории России, а также запретить рассылку сообщений мессенджера.

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Ранее на этой неделе Павел Дуров заявил, что Apple начала блокировать обновление мессенджера в App Store после требования РФ удалить приложение из онлайн-магазина. По словам Дурова, с середины апреля компания не позволяла пользователям во всем мире обновить Telegram

Разработчики мессенджера тогда заявили о саботаже со стороны Apple.

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