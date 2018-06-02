В App Store снова можно скачать обновление Telegram на территории РФ

Apple впервые за полтора месяца вернула в App Store возможность обновить Telegram, несмотря на требования Роскомнадзора заблокировать доступ к приложению на территории Российской Федерации. Об этом сообщается в Twitter компании.

Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию за возможность предоставить пользователям обновленную версию программы.

Aaaand Telegram for iOS v.4.8.2 is finally out! Get it for new privacy settings and iOS 11.4 fixes, including the issue with stickers. - Telegram Messenger (@telegram) 1 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить приложение Telegram с онлайн-магазина AppStore на территории России, а также запретить рассылку сообщений мессенджера.

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Ранее на этой неделе Павел Дуров заявил, что Apple начала блокировать обновление мессенджера в App Store после требования РФ удалить приложение из онлайн-магазина. По словам Дурова, с середины апреля компания не позволяла пользователям во всем мире обновить Telegram

Разработчики мессенджера тогда заявили о саботаже со стороны Apple.