В App Store снова можно скачать обновление Telegram на территории РФ

Apple впервые за полтора месяца вернула в App Store возможность обновить Telegram, несмотря на требования Роскомнадзора заблокировать доступ к приложению на территории Российской Федерации. Об этом сообщается в Twitter компании.

Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию за возможность предоставить пользователям обновленную версию программы.

Aaaand Telegram for iOS v.4.8.2 is finally out! Get it for new privacy settings and iOS 11.4 fixes, including the issue with stickers.