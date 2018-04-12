Уже завтра. Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram в РФ

Завтра в РФ могут заблокировать Telegram

Российские чиновники просят немедленно заблокировать Telegram, хотя рассмотрение дела о мессенджере по существу назначено на 13 апреля.

При этом ФСБ привлекут в качестве третьего лица по иску к мессенджеру, передает корреспондент ТАСС из зала Таганского суда Москвы.

"Мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения о блокировке Telegram", - сказал представитель Роскомнадзора.

Кроме того Федеральная служба попросила суд привлечь ФСБ в качестве третьей стороны в рамках судебного иска о блокировке мессенджера Telegram. Суд удовлетворил данное ходатайство.

Интересно, что представители Telegram не присутствовали на заседании, но направили в адрес суда ходатайства о его переносе в связи с тем, что адвокат по делу находится в служебной командировке. Однако данное ходатайство было оставлено судом без удовлетворения.

Суд начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора к Telegram о блокировке мессенджера 13 апреля, сообщила судья.

Ранее Роскомнадзор дал представителям мессенджера 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей в соответствии с законами РФ. Этот срок истек 4 апреля.

В пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram. Причиной подачи иска является то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы Агора, которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы.