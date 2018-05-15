Уже не блокируют. Российский суд отменил вступление в силу решения о блокировке Telegram

Российский суд снял отметку о вступлении в силу решения о блокировке Telegram

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, сообщает ТАСС.

"Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята", - сказала представитель суда.

Ранее суд предоставил представителям Telegram время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе.

В апелляционной жалобе защита упирает на следующие доводы: заявление подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту и не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений.

Верховный суд РФ 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей.

13 апреля Таганский суд Москвы по заявлению Роскомнадзора вынес решение об ограничении доступа к Telegram в России за неисполнение указанного приказа ФСБ.

Причиной подобных мер стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как "закон Яровой"), принятом Госдумой в июне 2016 года.