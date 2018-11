Утка по-пекински. Как Китай украл кусок мирового интернета

Сервисы Google стали недоступны на полтора часа из-за перенаправления траффика в Нигерию, Россию и Китай. Инцидент связан с китайским государственным интернет-провайдером China Telecom, который ранее был уличен в незаконном перехвате данных.

После регулярных утечек информации в Facebook, на очередную утку с махинациями данными в сети попался другой интернет-гигант - Google.

Согласно Ars Technica, в ночь с 12 на 13 ноября 2018-го некоторые пользователи сообщили, что сервисы Google не были доступны или работали слишком медленно. В частности, речь идет о поисковой системе Google, видеохостинге YouTube, сервисе потокового аудио Spotify и нескольких других приложениях, которые “упали” приблизительно на полтора часа.

Около часа ночи по киевскому времени в Google сообщили, что “IP-адреса Google Cloud ошибочно были представлены сторонними поставщиками интернет-услуг”.

Позже, компания ThousandEyes, которая специализируется на мониторинге сети, заявила, что данные поисковика Google, пакета приложений G Suite и нескольких сервисов Google Cloud были перенаправлены с оригинального маршрута Google через российскую компанию Транстелеком, нигерийский провайдер MainOne и утеряны в китайском государственном телеком-поставщике China Telecom.

BREAKING: Potential hijack underway. ThousandEyes detected intermittent availability issues to Google services from some locations. Traffic to certain Google destinations appears to be routed through an ISP in Russia & black-holed at a China Telecom gateway router. pic.twitter.com/Tz7shf7cOy