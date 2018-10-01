Утечка на миллиард. Евросоюз планирует выписать Facebook огромный штраф

Компания Facebook Inc. может быть оштрафована на сумму в $1,63 миллиарда долларов США за утечку данных, которая скомпрометировало учетные записи 50 миллионов пользователей.

Комиссия по защите данных Ирландии, которая ведет расследование в отношении Facebook от имени ЕС, уже потребовала информацию от компании, сообщает Silicon Angle.

"Мы обеспокоены тем фактом, что это нарушение было обнаружено во вторник и затрагивает многие миллионы учетных записей пользователей, но Facebook не может прояснить характер нарушения и риск для пользователей на данный момент", - говорится в заявлении комиссии.

Взлом, в котором участвовали неизвестные люди, которые получили возможность доступа к учетным записям Facebook, используя уязвимость при генерации токенов доступа с помощью функции "Посмотреть как", может стать самым большим испытанием для компании Facebook после внедрения Положение об общей защите данных ЕС.

Правин Котари, главный исполнительный директор CipherCloud Inc., сказал SiliconANGLE, что по поводу взлома возникает много вопросов. "Кто это сделал точно? Влияет ли кто-то из этих 50 миллионов клиентов на европейское сообщество? Если да, то подпадает ли это под Положение об общей защите данных?"

"Учитывая ужасающую ситуацию с данными Cambridge Analytica, реакцию ЕС нелегко предсказать. Не зная подробно о том, когда был обнаружен разрыв, кто, собственно, был затронут, кто был ответственным и так далее. Возможные последствия могут быть хуже, чем мы предполагаем сегодня. Расчеты потенциальных штрафов в рамках Положения в целом немного ошеломляют", - подчеркнул он.

В соответствии с Положением об общей защите данных ЕС, компании, которые не обеспечили адекватную защиту пользователей, рискуют штрафом в размере $23 млн или 4 процента годового дохода фирмы за предыдущий год. Сумма в размере $1,63 млрд рассчитывается с использованием годового дохода Facebook в 2017 году.

В Facebook заверили, что уже устранили уязвимость, вследствие которой стала возможной новая масштабная утечка данных пользователей. В соцсети продолжают анализ кибератаки.

Ранее НВ сообщало, что социальная сеть Facebook заявила, что около 50 млн пользователей пострадали или могли пострадать из-за уязвимости в системе безопасности. Злоумышленники использовали уязвимость в функции Посмотреть как (View As), которая позволяет пользователям просматривать свою страницу в Facebook так, как ее видят другие пользователи.