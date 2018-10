Стена глупости. Как война Трампа с имигрантами хоронит лидерство США в квантовых компьютерах

Из-за ограничений въезда иностранцев в США, научная отрасль страны может потерять ключевых специалистов со всего мира. Эксперты предполагают, что это поможет Китаю забрать у США звание главного разработчика квантовых компьютеров.

Ни для кого не секрет, что решения президента США Дональда Трампа порой оказывают пагубное влияние на различные производственные сферы его государства. Политик-миллиардер давно машет кулаками в сторону Китая и всего остального мира, планируя ввести дополнительные тарифы на продукцию, которая не была произведена в США.

Озадаченный торговым противостоянием с Китаем, Трамп уже успел ввести запрет на использование устройств Huawei и ZTE в правительстве. А на прошлой неделе он и вовсе подтвердил, что выход США из Парижского климатического соглашения был правильным решением, поскольку, по его словам, проблема глобального потепления решится сама собой и он не собирается тратить “триллионы долларов на выдуманные исследования".

Теперь же, от действий американского президента могут пострадать и ученые-разработчики квантовых компьютеров, а точнее вся отрасль квантового программирования США.

Что случилось?

Согласно недавнему исследованию Американского института физики, количество студентов, которые приезжают в США учиться на серьезных программах по физике, упало на 12% за последний год.

Как сообщает The Next Web, помимо снижения числа потенциальных изобретателей, многие признанные эксперты со всего мира также избегают контрактов с технологическими компаниями США из-за нестабильной визовой политики и ограничений въезда в страну от администрации Трампа.

Что это значит?

Новая миграционная политика США выглядит абсурдно на фоне того, как их главный экономический соперник - Китай - массово инвестирует в развитие информационных технологий, привлекает специалистов со всего мира и собирается стать лидером в развитии искусственного интеллекта к 2030 году.

Одной из главных проблем для ученых США может стать разработка квантовых компьютеров, ведь, по разным оценкам, в мире всего находится около 25 тыс. людей, который можно считать экспертами в этой отрасли.

“Ключевая рабочая сила в квантовом программировании еще более ограничена. По подсчетам, на планете находится менее тысячи людей, которые занимаются передовыми исследованиями в этой сфере”, - пишет The Next Web со ссылкой на The New York Times.

Почему это важно?

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и руководитель Apple Тим Кук высказывали свою обеспокоенность действиями Трампа по поводу иностранных граждан, но, похоже, что политика американского “импортозамещения” уже начала давать свои плоды.

Естественно, США, как кузница высоких технологий и передовая страна в разработке нишевых систем квантового программирования, может потерять из-за этого и без того малую долю высококвалифицированных кадров и уступить позиции другим странам.

Причем выглядеть это будет довольно глупо, учитывая, что, как на руководящих, так и на рядовых должностях в главных компаниях-техногигантах США работают представители абсолютно разных национальностей.

Кто от этого пострадает?

Очевидно, что главными жертвами станут компании-разработчики, которые нуждаются в узкопрофильных специалистах из-за рубежа.

Тем более, сейчас политика закрытия границ может стать очень несвоевременной для техносферы США, ведь американские компании только начали делать первые серьезные достижения.

Как ранее писало НВ, группа международных исследователей в содействии с крупнейшим производителем аппаратного обеспечения IMB доказали, что квантовые компьютеры могут производить вычисления или выполнять алгоритмы, которые не под силу классическим компьютерам.

Ученые построили квантовую схему, которая решает сложную алгебраическую формулу с помощью квантовой физики, когда минимальная единица квантовой информации (кубит) находится в двух положениях одновременно.

Произведенные квантовые исчисления пока не несут в себе никаких революционных открытий или алгебраических достижений, но сам их факт продвигает развитие квантовых компьютеров.

За пару месяцев до этого, команда Google AI Quantum, которая отвечает за развитие квантовых компьютеров, презентовала первую версию открытой платформы Cirq для создания рабочих алгоритмов квантового программирования.

Google Cirq - это открытая платформа с программным обеспечением, которая позволяет разработчикам предлагать собственные квантовые алгоритмы, без глубоких знаний в квантовой физике.

Любые пользователи, которые заинтересованы в программировании, смогут протестировать свои квантовые алгоритмы на симуляторах. Кампания предназначена для написания программного обеспечения, которое будет установлено на настоящих квантовых компьютерах в будущем.

Несмотря на планы властей, авторы идеи надеются создать продуктивную и комфортную среду для объединения усилий: “Мы находимся в самом начале развития квантового программирования, и открытое представление решений будет преимуществом для всех”, - говорил Эндрю Чайлдс, директор Объединенного центра квантовой информации и информатики в университете Мэриленда.