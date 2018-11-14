Умнее некоторых. Следующий флагман Samsung получит поддержку искусственного интеллекта

Процессор Exynos 9820 для международных версий модели Galaxy S10 получит поддержку нейронных вычислений.

Процессор запустят в производство уже в этом году, пишет The Verge.

Выделенный блок нейронных вычислений (NPU) призван ускорить работу алгоритмов искусственного интеллекта почти в семь раз относительно предыдущей модели. Exynos 9820 производится по техпроцессу 8 нм и это шаг вперед в сравнении с 10 нм модели Exynos 9810. Но, к примеру, процессор Kirin 980 от Huawei выпускается по техпроцессу 7 нм.

Помимо нового техпроцесса и производительного видеоядра, Exynos 9820 получил поддержку большого числа камер, возможность записи видео в сверхвысоком разрешении и встроенную технологию безопасного хранения информации.

Центральный процессор трехкластерный, он состоит из четырех энергоэффективных ядер ARM Cortex-A55, двух ядер Cortex-A75 "оптимальной производительности" и двух модифицированных ядер четвертого поколения "максимальной производительности". Samsung утверждает, что такая связка обеспечивает прирост производительности на 15% при использовании нескольких ядер, при использовании одного ядра – на 20% при снижении энергопотребления на 40%.

Графический процессор использует новые ядра Mari G76 от ARM, которые впервые использовали в Kirin 980, для того, чтобы получить прибавку в 40% производительности или 35% энергоэффективности.

Samsung утверждает, что Exynos 9820 будет готов к массовому производству к концу года, а это значит, что он будет готов к запуску Galaxy S10 в конце февраля.

Ранее НВ сообщало, что новый флагманский смартфон Samsung может получить экран с отверстием для фронтальной камеры. Такими данными поделился в своем блоге известный дизайнер Эван Бласс. Если это правда, это будет первый флагманский телефон Samsung, который получит вырез на дисплее.