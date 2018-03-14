Украинцы создали крутую фотолампу, а Nissan - внедорожник. Новости высоких технологий 14 марта

Стартап из Украины быстренько собрал на Indiegogo заявленную сумму для оригинального фотоаксессуара. Японский автопроизводитель анонсировал новинку, которая не будет бояться бездорожья.
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Стартап с нетривиальным названием Sproot Tech создал настолько интересную лампу под названием UniColor, что только за один день собрал на Indiegogo заявленные $10 тыс. На сегодня бекеры расщедрились аж на $16 тыс., а кампания продлится еще месяц.
UniColor можно бросать с высоты 5 метров и нырять в воду на глубину до 10 метров. Ее можно использовать как ручку для зонтика или подставку для микрофона. Все, что нужно для звезд Instagram.
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В апреле японский автопроизводитель пообещал представить новый внедорожник - Terra. Он будет иметь пяти- и семиместную версию, а его продажи начнутся с Китая, затем - в Австралии, Африки и на других рынках.
Terra создана на основе пикапа Navarra. Новинка от своего прообраза будет отличаться большими фирменными радиаторными решетками. А еще - узкими фарами головного света, измененным капотом, хромированными корпусами наружных зеркал и 18-дюймовыми колесными дисками. Terra также получит увеличенные задние двери и боковые окна.
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