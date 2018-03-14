Украинцы создали крутую фотолампу, а Nissan - внедорожник. Новости высоких технологий 14 марта

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Если вы жить не можете без фотографии, то вам может понадобиться украинская лампа UniColor
Фото: sproot.tech

Если вы жить не можете без фотографии, то вам может понадобиться украинская лампа UniColor

Стартап из Украины быстренько собрал на Indiegogo заявленную сумму для оригинального фотоаксессуара. Японский автопроизводитель анонсировал новинку, которая не будет бояться бездорожья.

1 Украинцы придумали LED-лампу для классных фоток. И добились успеха на Indiegogo

Стартап с нетривиальным названием Sproot Tech создал настолько интересную лампу под названием UniColor, что только за один день собрал на Indiegogo заявленные $10 тыс. На сегодня бекеры расщедрились аж на $16 тыс., а кампания продлится еще месяц.

UniColor можно бросать с высоты 5 метров и нырять в воду на глубину до 10 метров. Ее можно использовать как ручку для зонтика или подставку для микрофона. Все, что нужно для звезд Instagram.

2 Поклонников бездорожья Nissan попросил подождать месяц

В апреле японский автопроизводитель пообещал представить новый внедорожник - Terra. Он будет иметь пяти- и семиместную версию, а его продажи начнутся с Китая, затем - в Австралии, Африки и на других рынках.

Terra создана на основе пикапа Navarra. Новинка от своего прообраза будет отличаться большими фирменными радиаторными решетками. А еще - узкими фарами головного света, измененным капотом, хромированными корпусами наружных зеркал и 18-дюймовыми колесными дисками. Terra также получит увеличенные задние двери и боковые окна.

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