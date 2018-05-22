Украинского студента не пустили в США после победы в стипендиальной программе Apple

Cтудент из Харькова Олег Дрейман, который выиграл участие в стипендиальной программе Apple, не поедет на WWDC 2018.

Олег Дрейман живет и учится в Харькове, на кафедре Программной инженерии в Харьковском Национальном Университете Радиоэлектроники. В этом году за свой проект Paperville Олег получил стипендию от Apple, сообщает AIN.ua.

В рамках стипендии компания предоставляет талантливым студентам в области точных наук билет на свою конференцию для разработчиков WWDC, жилье на время поездки, а также бесплатное членство в Программе разработчиков Apple на год. Всего Apple выдает не более 350 таких стипендий в год. Олег стал единственным стипендиатом из Украины в этом году.

"Выиграть стипендию WWDC было мечтой. Это мое величайшее профессиональное достижение на текущий момент и огромная возможность. Но я не смогу ее реализовать, потому что Соединенные Штаты не хотят видеть меня у себя в течение 10 дней. Ну что ж, я с этим смирюсь" — написал Олег.

Олег подавался на визу дважды и оба раза получил отказ. По его словам, причиной стало то, что у него нет официального трудоустройства. Каждая попытка стоила Дрейману около $160 и примерно десяти дней ожидания. Первое визовое собеседование в посольстве было 7 мая, второе и пока последнее — 16 мая.

"Очень тяжело получить визу здесь (в Украине), если у тебя нет работы", — пояснили ему в посольстве США.

Дрейман обратился за помощью к Apple после первого же отказа, однако в компании его проблему решить не смогли. Вместо этого Apple ограничилась стандартными отписками — сперва "мы изучаем вашу проблему", а в итоге "нам очень жаль".

"Конечно, я не виню Apple в том, что мне отказали в визе. Но я виню Apple за то, что меня держали в неведении. Они просто так или иначе меня игнорировали и это очень обескураживает", — подчеркнул студент.

"На момент победы в конкурсе я полагал, что это мой последний год, но сейчас я планирую продолжать обучение и поступать в магистратуру. Тем не менее, сам факт победы в этом конкурсе — это невероятный успех для меня и безусловно главное достижение в моей жизни на данный момент. Я не считаю себя сверхгением и не могу с уверенностью сказать, что смогу это достижение повторить", — признался он в комментарии.

WWDC 2018 пройдет с 4 по 8 июня в выставочном центре McEnery в Сан-Хосе, Калифорния. На мероприятии будут впервые показаны новые операционные системы Apple: iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 и tvOS 5, а также ожидается ряд аппаратных новинок.