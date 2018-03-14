Украинский метеоцентр обвинили в майнинге криптовалют на официальном сайте

На сайте Украинского Гидрометцентра обнаружили JavaScript-майнер, который можно установить в код сайта, чтобы добывать криптовалюту незаметно для посетителей.

Существование скрипта CoinHive никак не скрывалось, он был установлен в самом начале HTML-кода и не спрятан в других файлах, сообщает профильный сайт AltCoin.

Возможно, сайт стал жертвой взломщиков, но есть и вероятность того, что скрытым майнингом занимаются технические специалисты Украинского Гидрометцентра.

Скрипты для скрытого майнинга определяются большинством антивирусных программ, как вредоносные. Их работа в браузере может приводить к 100% загруженности компьютера и его зависанию, что чревато потерей данных и другими неприятными последствиями. С октября 2017 года скрипт CoinHive занимает 6 место в списке самых распространенных вредоносных программ.

В воскресенье, 11 февраля, НВ сообщало, что более 4200 сайтов, в том числе принадлежащих государственным организациям США и Великобритании, были заражены вирусом, который заставлял тайно майнить криптовалюту.

Вирус представляет собой вредоносную версию плагина Browsealoud. Он проникал в компьютеры пользователей через инфицированные сайты и заставлял их майнить криптовалюту Monero, добывая деньги для хакеров.