Украинская компания C*trus запретила оскорбленным клиентам упоминать свое название

Скандал с крупным продавцом электроники обрел неожиданное продолжение – теперь уже Цитрус предъявил претензии стороне, пострадавшей из-за собственных ошибок самой компании.

Компания Цитрус (Citrus), заметный игрок на украинском рынке бытовой электроники, вчера прислала претензию одному из обиженных клиентов, Станиславу Графскому. В которой потребовала больше не использовать название предприятия и не распространять недостоверные данные о Цитрусе. И вообще – удалить всю информацию, которая "унижает честь и достоинство компании в интернете и других средствах информации".

"Теперь не знаю, могу ли я теперь вообще слово цитрус писать и покупать цитрусы в магазине", - выразил свое удивление Графский. Его сестра 31 января 2018 сдала в сервисный центр Цитруса свой iPhone 6S. Который, по словам компании, не подлежал ремонту, поэтому его надо отправить на утилизацию в Китай.

Через полтора месяца, 14 марта бывшей владелице позвонили неизвестные и попросили предоставить пароль к iCloud ее старого айфона. Оказалось, что смартфон украл один из сотрудников Цитруса и продал его на черном рынке. Затем умельцы смогли его реанимировать и перепродали. И вот новый пользователь iPhone 6S потребовал пароль к iCloud. Потому что без него устройства Apple превращаются в ненужные коробочки, которые невозможно перепрограммировать и использовать по прямому назначению.

Брат пострадавшей, Станислав Графский, сначала обратился непосредственно к представителям Цитруса, но безрезультатно. Впоследствии руководитель компании Виталий Кузнецов выступил с заявлением, в котором описал, каким образом смартфон попал не в те руки. Причем он даже не подумал извиниться перед обиженными клиентами. И вот вчера Цитрус решил нанести Станиславу Графскому "ответный удар" – прислал вышеупомянутую претензию.