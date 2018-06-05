Удар по Facebook. Apple блокирует трекинг активности от популярной соцсети

На презентации сайт, который собирает ваши данные, был назван прямо

Apple нанесла удар по Facebook, добавив в свой браузер Safari новые функции анти-отслеживания.

Журналисты The Verge подчеркивают, что презентация новых функций Safari прошла в необычно конфронтационных терминах.

Новые функции для macOS и iOS 12 были представлены на Всемирной конференции разработчиков в Сан-Хосе, штат Калифорния. Они включают блокировку трекеров в Safari и затруднение идентификации рекламодателями ваших устройств.

"Мы все видели их как кнопки "нравится" и "поделиться". Ну, оказывается, они могут использоваться для отслеживания ваших действий, нажимаете ли вы на них или нет. Поэтому в этом году мы закрываем это", - заявил на презентации новых программных продуктов вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги.

Далее на экране презентации появился слайд, в котором Apple прямо назвала сайт, собирающий данные таким образом. Теперь запрос от Safari будет выглядеть, например, так: "Вы хотите разрешить facebook.com использовать куки?".

С технической точки зрения, это изменение связано с тем, как Safari загружает контент и сколько информации он передает загружаемому сайту. Новый Safari запрашивает конкретное разрешение, прежде чем показать "общие" кнопки или разделы комментариев. Это также относится к комментариям Facebook на сторонних сайтах.

Обновления Apple также относятся к завершению работы с цифровыми "отпечатками устройств", которые позволяли компаниям идентифицировать ваше устройство на основе таких данных, как шрифты, плагины и конфигурации на вашем компьютере. Теперь обновление использует только встроенные шрифты. По словам Федериги, результат заключается в том, чтобы "сделать ваш Mac похожим на все другие Mac", что затрудняет для рекламодателей отслеживание вашей активности.

Данные, собранные кнопками Like и другими трекерами, преобразуются непосредственно в рекламные доллары для Google и Facebook, что означает, что новый браузер Safari будет иметь реальное влияние на итоговую прибыль обеих компаний. Если Facebook не знает, что вы посетили тот или иной магазин, он не сможет показать вам соответствующую рекламу.

При этом журналисты The Verge признают, что существует определенный риск оттока пользователей с браузера Safari, поскольку многим может не понравиться обилее всплывающих окон.