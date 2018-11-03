Удаляем мусор. Лучшие приложения для очистки смартфона

Эти приложения помогут убрать ненужные файлы и ускорить работу вашего смартфона.

Замечали, как свободная память на вашем Android медленно заканчивается? Вы удаляете ненужные приложения, файлы, а она все равно тает. Мы собрали для вас несколько приложений, которые помогут справиться с сорными файлами лучше, чем стандартная утилита на смартфоне.

Clean Master Phone Boost

Самое популярное приложение для очистки жесткого диска и оперативной памяти смартфона. Clean Master заглядывает в самые далекие уголки смартфона и показывает, где находятся скопления старых забытых файлов. Также в нем есть фильтры по самым тяжелым файлам и приложениям.

На стартовый экран можно добавить виджет, который будет закрывать ненужные процессы и разгружать оперативную память смартфона.

Из минусов хочется отметить, что в нем очень много рекламы. На одну очистку приходится два рекламных баннера.

GO Speed

Обзорщики техносайтов называют GO Speed лучшим приложением для ускорения работы смартфона. В нем есть простой режим ускорения, ускорение игр и охлаждение. Эти режимы останавливают второстепенные фоновые процессы и перераспределяют ресурсы так, чтобы требовательное приложение работало без перебоев.

Из приятных дополнительных возможностей есть функция, которая находит дубли фотографий и удаляет их. Также есть поиск больших файлов и менеджер для сортировки приложений по весу и дате последнего использования.

DU Speed Booster & Cleaner

Это приложение оптимизирует оперативную память, удаляет кэш и защищает смартфон от вирусов. Также в нем есть менеджер уведомлений и сканнер приложений, который показывает, какие приложения к каким функциям смарфона имеют доступ.

Также с помощью DU Speed Booster можно управлять автозапуском програм.

Power Clean

Это приложение нашло в моем смартфоне больше всего мусора. У него удобный интерфейс и много приятных дополнительных функций, таких как охлаждение телефона, блокировка приложений, менеджер загрузок и тест скорости интернета. В основном наборе у Power Clean классический комплект: очистка кеша, очистка оперативки, менеджер расхода батареи и антивирус.

В нем есть два виджета, которые по одному нажатию очищают оперативную память и кэш.

Google Фото

Это приложение не клинер в прямом понимании, но оно поможет освободить память на смартфоне от фотографий и видео. Оно выгружает фотографии и видео в облачный сервис Google и удаляет их из смартфона. Если вы установите рекомендованое качество фотографий, то Google предоставит вам бесконечное хранилище для фото и видео, которые в любой момент можно выгрузить назад.