Убийцы интернета. Все, что нужно знать о новой реформе копирайтинга в Европе

В Евросоюзе одобрили директиву о защите авторских прав. Документ может вызвать значительные ограничения для пользователей интернета.

В конце июня 2018-го Комитет Европейского парламента по правовым вопросам одобрил новый проект Директивы Евросоюза (ЕС) о защите авторских прав.

Действующий 17-летний закон устарел и требует значительных доработок, чтобы удовлетворить запросы всех жителей цифровой эры. Но, похоже, что с обновленным документом интернету грозит переход от неконтролируемого потока информации сразу к цензурируемой базе данных.

Камнем преткновения между политиками, бизнесменами и обычными пользователями сети стали пункты 11 и 13 новой Директивы. Согласно 11-й статье, интернет-сайты должны будут получать лицензию от правообладателя на использование их контента, что идет вразрез работе всех современных новостных агрегаторов и онлайн-сервисов.

Дальше больше – 13-я статья обязывает любую интернет-площадку нести ответственность за материалы, которые публикуют их пользователи.

Такая реформа нанесет удар по бизнес-моделям большинства сервисов в сети, которые собирают аудиторию за счет генерации контента с других сайтов. Вдобавок, отсеивание информации, которую публикуют пользователи, может привести к цензурированию, ведь фильтры и алгоритмы контроля будут осуществляться цифровыми программами и искусственным интеллектом.

Подобные системы отсеивания информации уже существуют (к примеру – YouTube Content ID), но и они работают несовершенно, то пропуская ворованный контент, то блокируя оригинальный.

В случае принятия Директивы Европарламентом, интернет ждут существенные изменения, и если большие интернет-компании, вроде Google и YouTube, смогут позволить себе разработку новых приложений для контроля и выплаты лицензий правообладателям, то маленькие площадки будут вынуждены закрыться или существовать под страхом санкций.

Кроме этого, негодование вызывают и неточно прописанные некоторые пункты в статьях. Для сравнения, издание The Next Web пообщалось с адептом новой Директивы, членом Христианско-демократического союза Германии Акселем Воссом и противницей законопроекта, представительницей Партии пиратов Германии – Джулией Реда.

Оба члена Европарламента имеют противоположные взгляды на новый закон. Пока Аксель Восс говорит, что критика проекта не имеет веских аргументов и заявления о цензуре и фильтрации контента преувеличены, Джулия Реда уверена – статьи Директивы напрямую приказывают интернет-платформам создавать технологии, которые будут отслеживать, не нарушают ли их пользователи авторские права.

Член Христианско-демократического союза говорит, что статья 13 Директивы не повлияет на 80% всех интернет-платформ, и документ, в первую очередь, нацелен на сервисы, которые зарабатывают на чужой информации. По словам Акселя Восса, это не грозит площадкам вроде Wikipedia, eBay, Dropbox и Tinder, поскольку они не получают прибыль от нелегального контента.

Но, борец за свободу в интернете Джулия Реда объясняет, что это манипуляция, и на самом деле Wikipedia может попасть под действие закона, потому что они используют систему пожертвований, которую возможно определить как бизнес-модель.

То же самое и с Tinder: сервису знакомств грозят большие неприятности, если закон вынудит владельцев приложения получать лицензию от фотографов на каждое фото зарегистрированных пользователей.

Все, что в ней прописано, в первую очередь должно коснуться YouTube и Facebook

Джулия Реда также заявила, что новый закон на самом деле играет на руку большим компаниям: «Господин Восс говорил, что он не уверен, попадет ли Facebook под определения Директивы, хотя все, что в ней прописано, в первую очередь должно коснуться YouTube и Facebook. Вместо этого, проект будет направлен на полностью лицензионные бизнесы, которые никоим образом не нарушают авторское право. Пострадают приложения для изучения языка, где люди могут распространять их мультимедийные словари, приложения для путешествий по типу TripAdvisor и мультифункциональные сервисы для создания веб-сайтов вроде WordPress».

Защитник Директивы Аксель Восс считает, что ничего подобного не произойдет, и новая Директива, наоборот, поможет журналистам и издателям и заставить интернет платформы платить за их контент:

Ссылаться на информацию и копировать ее – но только в частных целях.

«Я не вижу, как это может негативно повлиять на граждан. Они все равно будут иметь свободу информации. Может быть, они не смогут получить все новости на одном сайте, но это будет возможно на ресурсах самих издателей и медиа. Пользователи по-прежнему смогут делать все, что они хотят – ссылаться на информацию и копировать ее – но только в частных целях. Я не вижу реальных недостатков для кого-либо».