У пользователей в Европе пропал доступ к Telegram

27 июня после 15 часов по Киеву пользователи пользователи Telegram столкнулись с различными проблемами при загрузке мессенджера.

В первую очередь, проблемы коснулись жителей Нидерландов и Италии, но сообщения о неполадках приходят и из Германии, Польши, Франции, Великобритании и Украины, сообщается на профильном сайте DownDetector.

Примерно 40% пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, что вообще не могут "достучаться" до серверов мессенджера. У 33% сложности с отправкой сообщений, еще 25% не могут войти в свою учетную запись. У многих зайти в Telegram не получается, даже с использованием Proxy и VPN.

Комментаторы на сайте DownDetector сообщают о проблемах с доступом к Telegram через веб-версию. В то же время, у многих нет проблем с доступом к мессенджеру через мобильное приложение. В частности, о подобных неполадках написали пользователи из Польши и Молдовы. Отмечается, что сбои в Египте и на Ближнем Востоке прекратились довольно быстро, а вот в Западной Европе проблемы с доступом в Telegram остаются.

Представители Telegram пока не назвали причину сбоев. Комментаторы предполагают, что неполадки могут быть вызваны поломкой одного из крупных дата-центров Telegram в Европе.

5 марта НВ сообщало, что пользователи Telegram испытывали проблемы с подключением к серверам, авторизацией и отправкой сообщений. Тогда больше всего жалоб поступало из Италии, Голландии, Франции и Ирана.