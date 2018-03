У пользователей из Украины и Германии возникли проблемы с доступом в Facebook

22 марта пользователи социальной сети Facebook сталкиваются с различными проблемами при загрузке сайта.

В первую очередь, проблемы коснулись жителей Украины и Германии, но сообщения о неполадках приходят и из Греции, Молдовы и Болгарии, сообщается на профильном сайте DownDetector.

Примерно половина пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, что вообще не могут получить доступ к сайту. У 35% открывается только стартовая страница, у остальных - не подгружаются изображения.

"Одесса, Украина, сайт показывают заголовки страниц, но ничего не работает. На телефоне появилась страница входа, но не удалось войти", - отмечает украинский пользователь Andi Rain на сайте DownDetector.

Комментаторы на сайте DownDetector предполагали, что их проблемы связаны с региональным провайдером. В компании Facebook пока не прокомментировали причину неполадок.

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в ее истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

