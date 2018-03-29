У многих украинских пользователей пропал доступ к Telegram

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Карта проблем с Telegram
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Карта проблем с Telegram

29 марта после 11 часов по Киеву пользователи пользователи Telegram столкнулись с различными проблемами при загрузке мессенджера.

В первую очередь, проблемы коснулись жителей Украины и России, но сообщения о неполадках приходят и из Германии, Польши, Ирана, Молдовы и Италии, сообщается на профильном сайте DownDetector

Примерно половина пользователей из тех, которые сообщили о проблемах, говорят, что вообще не могут "достучаться" до серверов мессенджера. У 33% сложности с отправкой сообщений, еще 18% не могут войти в свою учетную запись.

Комментаторы на сайте DownDetector сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру в Днепре, Одессе, Киеве, Харькове и других городах. "Ощущение очень плохой связи в Украине", - отмечает пользователь Vlad Vysotsky.

"Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения. Надеемся вскоре вернуться онлайн", - говорится в сообщении Telegram. Сервис выясняет причины сбоя и надеется устранить его в скором времени.

5 марта НВ сообщало, что пользователи Telegram испытывали проблемы с подключением к серверам, авторизацией и отправкой сообщений. Тогда больше всего жалоб поступало из Италии, Голландии, Франции и Ирана.

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