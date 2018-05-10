У европейских пользователей перестал работать Instagram

10 мая, после 15 часов по Киеву пользователи Instagram столкнулись с различными проблемами при загрузке фотосервиса.

Проблемы встречаются у пользователей во всем мире, но большинство отчетов поступают из Европы, пишет Independent.

У большинства пользователей не обновляется лента новостей, 22% сообщили о том, что испытывают трудности с введением логина, а еще 20% пользователей не могут получить доступ к веб-сайту Instagram.

Cбои в работе соцсети наблюдаются у пользователей из многих стран Европы, в том числе, у жителей Украины, Польши, Франции, Италии и Великобритании. Около 16 часов по Киеву стали поступать сообщения о проблемах из Индонезии, Австралии, Бразилии и других стран, но пока масштабы проблем существенно меньше европейских.

Примечательно, что у части пользователей приложение продолжает работать без каких-либо проблем. Причины неполадок пока не названы.

Ранее НВ сообщало, что команда Instagram добавила функцию собственных платежей для своего приложения у некоторых пользователей. Новая функция позволяет регистрировать кредитную карту как часть профиля, настраивать PIN-код, а затем начинать покупать вещи, не покидая Instagram.