Twitter запретил рекламу Лаборатории Касперского

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Twitter запретил официальным аккаунтам Лаборатории Касперского размещать рекламные посты

Twitter запретил официальным аккаунтам Лаборатории Касперского размещать рекламные посты

Twitter запретил аккаунтам Лаборатории Касперского размещать рекламные посты.

Об этом передает DW со ссылкой на заявление Евгения Касперского в пятницу, 20 апреля.

По словам Касперского, о запрете компанию уведомили в январе. 

"Лаборатория Касперского, как указывает Twitter, "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы"... Никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии. Мы пользователям - защиту, а они нам за это - деньги", - говорится в открытом письме Касперского руководству сервиса микроблогов.

Касперский просит Twitter "детально обосновать решение об отключении нас от рекламных возможностей и сообщить, что должны делать другие компании в сфере глобальной кибербезопасности, чтобы избежать подобной участи".

Напомним, Сенат США запретил госучреждениям пользоваться продукцией Лаборатории Касперского.

Позже Лаборатория направила в американский суд ходатайство об отмене запрета на использование программного обеспечения компании в государственных структурах США.

Ранее сообщалось, что российские хакеры похитили секретную информацию у американского Агентства национальной безопасности.

Согласно имеющимся данным, нужные данные они смогли добыть через антивирусы компании Лаборатория Касперского, установленные на компьютерах подрядчика АНБ.

В октябре основатель компании Лаборатории Касперского Евгений Касперский заявил, что данные Агентства национальной безопасности США были скопированы случайно.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове