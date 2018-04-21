Twitter запретил рекламу Лаборатории Касперского

Twitter запретил аккаунтам Лаборатории Касперского размещать рекламные посты.

Об этом передает DW со ссылкой на заявление Евгения Касперского в пятницу, 20 апреля.

По словам Касперского, о запрете компанию уведомили в январе.

"Лаборатория Касперского, как указывает Twitter, "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы"... Никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии. Мы пользователям - защиту, а они нам за это - деньги", - говорится в открытом письме Касперского руководству сервиса микроблогов.

Касперский просит Twitter "детально обосновать решение об отключении нас от рекламных возможностей и сообщить, что должны делать другие компании в сфере глобальной кибербезопасности, чтобы избежать подобной участи".

Под маской борьбы с ботами, троллями, насилием и прочими пороками мы рискуем получить политическую цензуру.



Моё открытое письмо @jack Дорси с просьбой объяснить решение отключить ЛК от рекламы в Твиттере ⇒ https://t.co/VdDQap82L4 pic.twitter.com/u3vnBr0N77 — Евгений Касперский (@e_kaspersky_ru) 20 апреля 2018 г.

Напомним, Сенат США запретил госучреждениям пользоваться продукцией Лаборатории Касперского.

Позже Лаборатория направила в американский суд ходатайство об отмене запрета на использование программного обеспечения компании в государственных структурах США.

Ранее сообщалось, что российские хакеры похитили секретную информацию у американского Агентства национальной безопасности.

Согласно имеющимся данным, нужные данные они смогли добыть через антивирусы компании Лаборатория Касперского, установленные на компьютерах подрядчика АНБ.

В октябре основатель компании Лаборатории Касперского Евгений Касперский заявил, что данные Агентства национальной безопасности США были скопированы случайно.