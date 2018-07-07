Twitter закрывает по миллиону аккаунтов в день

За май-июнь Twitter закрыл более 70 миллионов аккаунтов. В июле руководство усилило борьбу с учетными записями, которые могут создаваться для дезинформации.
Об этом сообщает Gizmodo.
По словам вице-президента компании Дела Харви, несмотря на то что действия Twitter могут привести к общему снижению базы пользователей, акценты в работе социальной сети должны быть смещены в сторону безопасности.
“Свобода самовыражения не так важна, если люди не чувствуют себя в безопасности”, — сообщил Харви.
При этом Харви указал, что большинство заблокированных аккаунтов велись нерегулярно, а их закрытие помогло защитить других пользователей от манипуляций.
Согласно заявлениям компании, в мае автоматизированные системы Twitter предотвратили создание около 10 миллионов учетных записей, которые считались спамерскими или управляемыми ботом. С начала июля компания блокирует создание более 50 тысяч потенциальных спам-аккаунтов ежедневно.
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