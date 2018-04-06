Twitter за два года заблокировал более миллиона аккаунтов за пропаганду терроризма

Социальная сеть Twitter сообщает, что с 2015 по 2017 год были заблокированы 1,21 миллиона аккаунтов, целью которых была пропаганда терроризма.

Большинство аккаунтов были заблокированы до написания первого твита, передает Радио Свобода.

"Мы продолжаем видеть положительное, значительное влияние многолетней напряженной работы, что делает наш сайт нежелательным местом для тех, кто стремится способствовать терроризму, вследствие чего этот вид деятельности все больше отдаляется от Twitter", - сообщили в Twitter.

Напомним, бывшая сотрудница Cambridge Analytica Бриттани Кайзер прокомментировала The Guardian презентацию этой компании о том, как она помогла Дональду Трампу выиграть выборы президента США, благодаря целенаправленному воздействию на избирателей с помощью Google, Snapchat, Twitter, Facebook и YouTube.

Она объяснила изданию, как в ней детализируются методы, которые использовались в кампании Трампа для микротаргетинга американских избирателей и отправления каждой целевой группе тщательно подобранных сообщений о кандидате республиканцев по цифровым каналам.