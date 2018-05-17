Twitter решил похоронить сторонние клиенты для своего сервиса

После 16 августа Twitter отменит ключевую часть доступа сторонних мобильных приложений к своему сервису микроблогов.

Изменения не сделают сторонние приложения для Twitter бесполезными, но они серьезно ухудшат их работу, пишет The Verge.

Изменения, которые вступают в силу с 16 августа, делают две основные вещи: во-первых, они препятствуют потоку новых твитов в приложение в режиме реального времени; и во-вторых, они предотвращают и задерживают некоторые push-уведомления. Ничего их этого не отключит мобильные приложения для Twitter, но они могут стать очень раздражающими в зависимости от того, как и где вы их используете.

Люк Клинкер, разработчик клиента Android Twitter Talon, сказал, что только от 2 до 3 процентов его пользователей когда-либо включали функцию автообновления или то, что известно как потоковая передача для клиентов-клиентов Twitter, потому что эта функция разряжает батарею.

Крейг Хоккенберри, старший инженер Iconfactory, который делает приложение Twitterrific, сказал, что это будет большая проблема в некоторых сценариях, например, когда вы смотрите или читаете онлайн-трансляцию.

В то же время, соучредитель Tapbots Пол Хаддад, который стоит за приложением Tweetbot, говорит, что его приложения уже настроены на автоматическую проверку Twitter на наличие обновлений.

А вот Push-уведомления могут быть проблемой. На мобильном телефоне, судя по всему, они либо исчезнут, либо сильно ограничены. "Это раздражающее изменение, особенно потому, что тип людей, которые скачивают сторонние приложения Twitter, - это, вероятно, тип людей, которые любят оставаться в Twitter", - отмечают эксперты.

"Одна вещь, о которой я беспокоюсь, заключается в том, что Twitter не понимает: многие люди, которые используют наши приложения, являются давними пользователями, которые очень заинтересованы в сервисе. Эти люди не обслуживаются официальным клиентом и, вероятно, найдут другой выход для своих потребностей в социальных сетях", - подчеркнул разработчик Крейг Хоккенберри.

Изменения в API Twitter затронут все сторонние клиенты, включая Talon, Tweetbot, Tweetings, or Twitterrific. Все они платные, но с введением новых тарифов разработчикам придется вводить дорогостоящие подписки.