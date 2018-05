Twitter попросил всех своих пользователей сменить пароли

Компания Twitter обратилась ко всем своих пользователей, попросив их в целях безопасности сменить пароли в своих аккаунтах.

Компания отметила, что причиной стал баг внутри кода социальной сети. В то же время, информации об утечке данных не найдено.

"В виде меры предосторожности, рекоммендуем сменить пароли на всех ваших аккаунтах", - сообщила компания.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ