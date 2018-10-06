Твит Маска обвалил акции Tesla

Сообщение Илона Моска в Twiiter, в котором он высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США, вызвало резкое падение акций компании Tesla.

Акции компании упали на 7%, передает биржа Nasdaq.

Напомним, Илон Маск пошутил в своем Twitter над комиссией по ценным бумагам и биржам США, которой он выплатил штраф 20 миллионов долларов.

В своем сообщении он назвал департамент Мошеннической комиссией по обогащению.

Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело в отношении Илона Маска, связанное с рынком ценных бумаг. Претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.