Цукерберговы слезы. Все, что нужно знать о выступлении главы Facebook в Конгрессе США

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг дал весьма противоречивые показания в Конгрессе США относительно утечки персональных данных в крупнейшей соцсети мира.

Скандал вокруг утечки данных из Facebook привел 10 апреля текущего года главу социальной сети, Марка Цукерберга, в Конгресс США. Это событие стало одним из главных на повестке дня не только за океаном.

В 2018 году во многих странах мира пройдут выборы, и мало кто не боится, что в его стране не повторится судьба Америки. Цукерберг уверяет – «мы делаем все, чтобы предотвратить подобное впредь». НВ рассказывает, чем было интересно это заседание и какими конкретно инструментами CEO Facebook планирует бороться с злоупотреблениями.

Сказал все и ничего

Выступление Цукерберга в Конгрессе США стало выдающимся и ординарным одновременно.

С одной стороны – это первое настолько масштабное событие, посвященное проблеме безопасности и приватности. С другой – очевидно, что все попытки Конгресса разобраться в хитросплетениях и скандалах вокруг Facebook направлены на то, чтобы понять, как регулировать подобные сервисы, кто виноват в ситуациях вроде утечки персональных данных в пользу Cambridge Analytica и как не допустить манипуляции общественным мнением в дальнейшем. В 2018 году страну ждут очередные выборы, и никто не хочет, чтобы их результаты подвергались сомнению.

Отношения Дональда Трампа и Конгресса нельзя назвать теплыми. Возможно, если бы не он победил на выборах, мир бы не пришел к текущему разбирательству. В рамках вступительного слова представители Конгресса упомянули и о том, что во время предыдущей президентской гонки Обама пользовался услугами компании, работа которой схожа с Cambridge Analytica, а действия последней очернили кампанию Хилари в 2017 году.

Надо отдать должное конгрессменам – они в общем неплохо понимают, о чем идет речь (на контрасте с эпичным сюжетом BBC из российской Госдумы, где никто из законотворцев так и не смог объяснить, что такое «ключи шифрования», которые власти требуют от Telegram) и помнят все грешки, которые были замечены за Facebook. Это и фейковые новости, и армия российских ботов, и возможность таргетинга объявлений по национальному признаку, и мессенджер для детей, и аддикция к социальной сети, и язык ненависти, который привел к убийству мусульман в Мьянме, и все, что связано с «теневыми профилями» и любыми данными о том, что Facebook собирает больше информации, чем разрешают пользователи и чем сети надо для работы.

Более того, конгрессмены понимают, что если сегодня они задают вопросы Цукербергу, то завтра на его месте могут оказаться топы других крупных платформ, которые собирают пользовательские данные. Google, Twitter, Amazon – они используют ровно те же модели заработка.

Смутное признание вины

Цукерберг признает себя виноватым в ситуации с утечкой данных. И в том, что компания не проконтролировала удаление утекших данных, и в том, что создала удобный инструмент для общения, работы, взаимодействия с людьми в отдаленных регионах планеты, но не проконтролировала, чтобы люди его использовали во благо.

CEO Facebook уверен, что данные на платформе принадлежат пользователям (соцсети они просто делегируют возможность ими распоряжаться), но контролировать контент обязана сама сеть. На что конгрессмены напоминают, что сеть монетизируют ту информацию, которая ей не принадлежит.

Марк обещает помогать конгрессменам разрабатываться законы по защите персональных данных и выражает симпатию к европейскому подходу, когда получить доступ можно только к тем данным, которые открыл пользователь. CEO уверяет, что пользоваться соцсетью безопасно. Он сам ее активный пользователь, как и его семья и близкие люди.

Самый сложный вопрос в контексте безопасности Facebook – это «язык ненависти». Для борьбы с ним Facebook планирует нанимать людей, которые говорят на языках пользователей, чтобы они помогали находить агрессивные формулировки и удалять такой контент. Кроме того – работать с местными сообществами (такая практика уже действует в Мьянме). Но в роли главного помощника Марк Цукерберг видит искусственный интеллект. Он поможет быстро находить и удалять подобные проявления. Проблема только в том, что сейчас нет ИИ, который бы с этим справился. Facebook надеется, что проблема решится в перспективе 5-10 лет.

Но при всей видимой открытости, сговорчивости и готовности признать свои ошибки, Цукерберг ни единым словом не выдает подтверждения существования «теневых профилей» и чрезмерных аппетитов соцсети до данных о жизни пользователей. Он рассказывает о стратегии и большом аудите (проверке подлежат все приложения, которые имели доступ к персональным данным, те, у кого их много, будут тщательно проверяться на то, как данные использовались, с какой целью получались и т.д.

Впрочем, некоторые объяснения Цукерберга настолько витиеваты или противоречивы, что их хочется привести отдельно.

К: Почему вы сразу не забанили Cambridge Analytica?

Ц: Хороший вопрос. У них не было аккаунта и рекламной активности, нечего было банить (после перерыва уточняется, что были, так что «хороший вопрос» так и остается хорошим вопросом).

К: Вы хотите сделать сервис платным для тех, кто не хочет делиться своими персональными данными?

Ц: Да, мы не придумали другой бизнес-модели как альтернативы таргетированной рекламе.

К: Почему вы раньше не внедрили другие способы монетизации (это вопрос и к Google тоже)? Вы продаете данные людей рекламодателям. Люди раньше должны были получить возможность делать осознанный выбор. Ранее вы обещали, что Facebook всегда будет бесплатным.

Ц: Так и будет, всегда будет бесплатная версия для тех, кто не может себе позволить подобный сервис за деньги. Есть несколько аспектов, которые нужно учитывать. Во-первых, нужно объяснять людям простым языком вопросы безопасности и приватности.

Во-вторых, предоставлять пользователям возможность контроля. Все, чем вы делитесь, принадлежит вам. Вы можете удалить это в любой момент.

В-третьих, внедрять инновации. Например, распознавание лиц.

К: В правилах Facebook описано только несколько конкретных способов сбора пользовательских данных. Почему вы не расширяете список?

Ц: Это будет слишком сложно для людей.

[Зачитывают кусок из условий использования сервиса] К: Вы бы не хотели написать то же самое понятным для людей языком?

Ц: Мы вообще не уверены, что кто-то читает эти условия.

К: Правда, что вы собираете звонки и сообщения?

Ц: В Facebook Messenger можно читать сообщения, в том числе SMS. Мы предоставляем пользовали возможность синхронизировать эти сообщения, чтобы пользователю было удобно.

К: Правда, что вы следите за поведением пользователей в интернете, даже тех, кто не имеет аккаунта.

Ц: Мне нужно уточнить у коллег. Но есть такая штука, как Cookies, она нужна для безопасности в том числе.

К: Вы знали о российских ботах в Facebook?

Ц: Я не знаком с этим контентом конкретно. Но мы будем проверять личности всех, кто размещает политическую рекламу. И страницы тоже будем.

К: Кто ваш главный конкурент?

Ц: Есть три категории. Первая – другие платформы, Google, Amazon, Microsoft. Вторая… (прерывают).

К: Нет, назовите прямого конкурента. Вы не думаете, что вы монополия? Почему вы купили Instagram?

Ц: Они умные и популярные…

К: Как вы думаете, данные из Cambridge Analytica могут храниться в России?

Ц: Я не знаю. Пока надо выяснить, хранят ли они данные.

К: Почему вы продаете данные пользователей третьим лицам?

Ц: Мы не продаем. Все данные остаются у нас, мы только позволяем использовать их для таргетинга.

Завтра состоится второй этап выступления Цукерберга в Конгрессе.