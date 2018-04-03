Цукерберг прокомментировал критику Facebook со стороны Apple

Цукерберг считает, что глава Apple говорил неправду

Основатель социальной сети Facebook прокомментировал слова главы Apple Тима Кука, который заявил, что в его компании утечка данных пользователей невозможна.

Он также назвал ситуацию с Cambridge Analytica весьма серьезной, и подчеркнул необходимость ввести в сфере сторонее регулирование, передает Vox.

Цукерберг критично оценил высказывания Тима Кука.

"Я нахожу его аргументы просто блестящими. Однако, они нисколько не соответствуют истине", - заявил глава Facebook.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.

На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.