Цукерберг прокомментировал критику Facebook со стороны Apple

Основатель социальной сети Facebook прокомментировал слова главы Apple Тима Кука, который заявил, что в его компании утечка данных пользователей невозможна.
Он также назвал ситуацию с Cambridge Analytica весьма серьезной, и подчеркнул необходимость ввести в сфере сторонее регулирование, передает Vox.
Цукерберг критично оценил высказывания Тима Кука.
"Я нахожу его аргументы просто блестящими. Однако, они нисколько не соответствуют истине", - заявил глава Facebook.
Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.
На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.
Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.
Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.
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